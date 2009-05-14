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El PIB español se contrajo un 2,9% en el primer trimestre, la mayor caída de la historia

Este dato contrasta con el avance del 2,7% que registró en el primer trimestre del año pasado.

FACUA.org
España-14/05/2009
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La economía española se contrajo un 2,9% en tasa interanual en el primer trimestre del año y un 1,8% en tasa intertrimestral, en ambos casos los peores registros en un trimestre desde 1970 cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a realizar las

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