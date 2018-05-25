El portavoz de FACUA muestra en 'La mañana' su solidaridad con los trabajadores de RTVE #ViernesNegro5
Rubén Sánchez ha trasladado el apoyo de la asociación a los profesionales que "desde las trincheras, defienden una radio y televisión pública plural y de calidad y se enfrentan a ataques, amenazas y censura".
FACUA.org
España-25/05/2018
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha mostrado este viernes durante su intervención en el programa La Mañana de La 1 la solidaridad y apoyo de la asociación hacia los trabajadores de RTVE que llevan seman