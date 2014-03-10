El portavoz de FACUA se querellará contra Luis Pineda, de Ausbanc, tras llamarle "mafioso" con "sicarios"
Rubén Sánchez y FACUA ya presentaron el año pasado sendas demandas contra Pineda por intromisión ilegítima en su honor. Ahora, preparan acciones judiciales contra Ausbanc y Sánchez actuará contra el empresario por la vía penal.
FACUA.org
España-10/03/2014
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El periodista y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción Rubén Sánchez interpondrá una querella por injurias y calumnias contra el abogado y empresario Luis Pineda, presidente de Ausbanc, tras llamarle «mafioso» y acusarle del