Nuestras accionesTras los encuentros con Podemos, IU y PSOE

El portavoz de FACUA se reúne con el presidente de Ciudadanos Andalucía

Continúa la ronda de reuniones de FACUA Andalucía con los grupos parlamentarios para exponerles la inacción de la Junta en la protección de los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-31/03/2016
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FACUA Andalucía se ha reunido este jueves con Ciudadanos en el marco de su ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para exponerles la inacción de la Junta de Andalucía en la protección de los consumidores, que está favoreciendo la existencia de fra

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