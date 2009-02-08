El PP pide que el ministro de Industria comparezca en el Congreso para explicar las irregularidades en las facturas de la luz
La CNE ha abierto una investigación al sector tras la denuncia presentada por FACUA a finales de enero.
FACUA.org
España-08/02/2009
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