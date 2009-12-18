El precio de la banda ancha en España es un 6,3% mayor que la media de la Unión Europea
Según recoge el informe de precios de banda ancha de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
FACUA.org
España-18/12/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La modalidad de banda ancha más demandada en España, el paquete de voz y datos con velocidades de entre 2 y 10 megas, es un 6,3% más cara respecto a la media de las mejores ofertas de la Unión Europea, según ha informado la Comisión del Mercado de las Tel