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"El precio más atractivo" de Yacom es en realidad el doble del que promete su publicidad

FACUA denuncia que la compañía ha hecho lo posible por ocultar o disimular que su tarifa de 9,95 euros mensuales se multiplica por dos a partir del quinto mes, que las llamadas a móviles e internacionales no están incluidas y que el router sólo es gratis si el alta dura un año.

FACUA.org
España-08/11/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Yacom por anunciar de forma engañosa un servicio de ADSL y llamadas 24 horas con el router gratis por lo que presenta como «el precio más atractivo», 9,95 euros mensuales.

FACUA advierte que

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