El precio que hay que pagar por la independencia
Según algunos sectores a los que molestan ciertas críticas o campañas de FACUA en defensa de los consumidores, estamos al servicio del PP, del PSOE, de los comunistas o de los sindicatos.
Paco Sánchez Legrán
España-17/01/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción se encuentra cada vez más en el centro de algunos debates interesados, con importante repercusión en los medios de comunicación, que tratan de ubicarnos al servicio de los intereses de unos u otros partidos políticos, según la