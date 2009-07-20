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El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, condecorado con la Medalla de Honor del Congreso de Perú

Por su aportación a la defensa del consumidor durante veinticinco años.

FACUA.org
América-20/07/2009
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El Congreso de la República de Perú ha otorgado la Medalla de Honor del Congreso a Jaime Delgado Zegarra, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).

Esta condecoración, en el grado de Gran Comendador, se da en mérito

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