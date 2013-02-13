Fundación FACUA

El presidente de la Fundación FACUA participa en el 'Networking de fundaciones sevillanas' de AFA

Responsables de este tipo de entidades han presentado sus actividades y han tenido la oportunidad de establecer contactos para futuras colaboraciones.

FACUA.org
Andalucía-13/02/2013
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El presidente de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, Paco Sánchez Legrán, ha participado este 29 de enero en la actividad Networking de fundaciones sevillanas, organizada por la Asociación de Fu

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