El presidente de la Fundación FACUA participa en el 'Networking de fundaciones sevillanas' de AFA
Responsables de este tipo de entidades han presentado sus actividades y han tenido la oportunidad de establecer contactos para futuras colaboraciones.
FACUA.org
Andalucía-13/02/2013
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El presidente de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, Paco Sánchez Legrán, ha participado este 29 de enero en la actividad Networking de fundaciones sevillanas, organizada por la Asociación de Fu