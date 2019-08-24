El propietario de La Mechá puso a su hijo de testaferro tras dejar tres empresas con deudas en 20 años
Según ha publicado el diario 'El País'. El supuesto socio único y administrador de Magrudis SLU estaba en la universidad y de Erasmus durante los primeros años del negocio.
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España-24/08/2019
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Sandro José Marín Rodríguez aparece en el Registro Mercantil como propietario y socio único de Magrudis.
Sandro José Marín Rodríguez. Es el nombre del propietario y administrador único de la empresa fabricante de La Mechá, Magrudis SLU, desde su constitución en 2013. Pero según publica este sábado el diario