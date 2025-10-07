El recibo de la luz del usuario medio es un 15% más caro que hace un año, según el análisis de FACUA
La asociación reclama cambios regulatorios para abaratar el precio de la energía, como sacar a la nuclear y la hidráulica de la subasta diaria.
España-07/10/2025
El recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) es un 15,4% más caro que hace un año. Así lo pone de manifiesto el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre la evolución de las tarifas en septiembre, que ha cerrado con una factura de 81,49 euros, frente a