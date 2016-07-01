El recibo de la luz del usuario medio subió un 9,6% en junio, según el análisis de FACUA
Tras un comienzo de año con sucesivas bajadas gracias al mayor peso que tuvieron las renovables, en los dos últimos meses ha vuelto la tendencia alcista.
FACUA.org
España-01/07/2016
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Tras un comienzo de año con sucesivas bajadas de la luz gracias al mayor peso que tuvieron las renovables, en los dos últimos meses ha vuelto la tendencia alcista, con un incremento mensual en junio de nada menos que el 9,6% en el recibo del usuario medio. Así lo pone de m