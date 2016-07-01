Nuestras accionesEn la legislatura 2012-2015 el incremento supuso 500 euros de media

El recibo de la luz del usuario medio subió un 9,6% en junio, según el análisis de FACUA

Tras un comienzo de año con sucesivas bajadas gracias al mayor peso que tuvieron las renovables, en los dos últimos meses ha vuelto la tendencia alcista.

FACUA.org
España-01/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras un comienzo de año con sucesivas bajadas de la luz gracias al mayor peso que tuvieron las renovables, en los dos últimos meses ha vuelto la tendencia alcista, con un incremento mensual en junio de nada menos que el 9,6% en el recibo del usuario medio. Así lo pone de m

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos