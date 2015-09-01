El recibo de la luz se encarece un 10,2% entre enero y agosto frente a los ocho primeros meses de 2014
FACUA critica que la leve bajada en la parte regulada de las tarifas que el Gobierno ha provocado en agosto representa un parche que no soluciona en absoluto la injustificada carestía de la luz en España.
FACUA.org
España-01/09/2015
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El recibo de la luz del usuario medio con las tarifas vigentes entre enero y agosto de 2015 ha sido un 10,2% más caro que durante los ocho primeros meses de 2014, según constata el último análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El estudio pone de manifiesto qu