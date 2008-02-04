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El regulador bursátil de EE.UU. investiga ventas de títulos por parte de un miembro del consejo de Societé Genéralé

Investigan cargos de abuso de información privilegiada en la venta de un paquete de acciones de 140 millones de dólares.

FACUA.org
América-04/02/2008
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El regulador bursátil estadounidense, la Securities and Exchange Commision (SEC), ha abierto una investigación sobre una venta de acciones por parte del miembro del consejo de administración del banco francés Societé Generalé Robert A. Day, y de do

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