El regulador del mercado de valores portugués impondrá una multa récord al BCP
Por violar las reglas de intermediación financiera en la venta agresiva de acciones propias durante los aumentos de capital de 2000 y 2001.
FACUA.org
Europa-14/07/2008
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La Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa consideró que el Banco Comercial Portugués (BCP) violó las reglas de intermediación financiera en la venta agresiva de acciones propias durante los aumentos de capital de 2000 y 2001, por lo que deber&aa