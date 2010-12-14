El robo de datos de una web se convierte en 'spam' en redes sociales
Las bases de datos de 'Gawker.com' contienen información de más de un millón de usuarios, por lo que la filtración de información puede ser muy importante.
FACUA.org
Internacional-14/12/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El portal Gawker.com ha comunicado en su página web que sus bases de datos han sufrido un ataque de hackers y recomiendan a sus usuarios cambiar sus contraseñas. Durante el ataque, los hackers recopilaron datos de acceso a Twitter de los usuarios para despu&eacu