El ruido y la suciedad en las calles, principales problemas medioambientales para los sevillanos
Según el Ecobarómetro 2008 de Andalucía para la provincia de Sevilla elaborado por el CSIC.
FACUA.org
Sevilla-04/03/2009
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