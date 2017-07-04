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El SAS acepta pagar 205.000 euros de indemnización por los daños que sufrió un bebé durante el parto

El pequeño sufre secuelas en un brazo tras nacer ayudado con una ventosa, lo que le provocó una posible distocia de hombros. Los padres defendieron en su demanda que había existido negligencia médica.

Europa Press
Sevilla-04/07/2017
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La aseguradora del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha aceptado pagar una indemnización de 205.000 euros por los daños causados a un bebé durante el parto en el Hospital Virgen del Roc&iacut

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