El Sergas, condenado a pagar 90.000 euros a una usuaria a la que le quedó la mano inútil tras ser operada
La paciente fue sometida a una cirugía de destechamiento del túnel carpiano y a nueve intervenciones quirúrgicas posteriores. La herida comenzó a supurar a los pocos días de la primera operación.
Europa Press
Galicia-14/06/2019
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La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha confirmado la sentencia de primera instancia que condena al Servicio Gallego de Salud (Sergas) a indemnizar con 90.000 euros a una paciente del servicio de cirugía p