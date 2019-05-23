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El sitio web de Instagram expuso números de teléfono y direcciones de correo durante cuatro meses

El fallo de seguridad se emplazaba en el código de la página web de la red social de fotografía, y se ha utilizado para recopilar bases de datos con información personal de usuarios y cuentas.

Europa Press
Internacional-23/05/2019
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El sitio web de la red social Instagram ha expuesto durante cuatro meses información personal de las cuentas entre la que se encuentran números de teléfono y direcciones de correo electrónico asociadas, según ha alertado el científico de datos Dav

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