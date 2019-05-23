El sitio web de Instagram expuso números de teléfono y direcciones de correo durante cuatro meses
El fallo de seguridad se emplazaba en el código de la página web de la red social de fotografía, y se ha utilizado para recopilar bases de datos con información personal de usuarios y cuentas.
Europa Press
Internacional-23/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El sitio web de la red social Instagram ha expuesto durante cuatro meses información personal de las cuentas entre la que se encuentran números de teléfono y direcciones de correo electrónico asociadas, según ha alertado el científico de datos Dav