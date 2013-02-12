Más noticiasFue condenado a tres meses de cárcel e inhabilitación para el oficio bancario

El Supremo anula el indulto al banquero del Santander concedido por el Gobierno de Zapatero

El Alto Tribunal considera que el Ejecutivo se excedió al pretender que no le afectara la normativa bancaria que le inhabilita.

FACUA.org
España-12/02/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal Supremo ha anulado el indulto concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a Alfredo Sáenz, consejero delegado del banco Santander condenado a tres meses y suspensión para el oficio bancario que le impuso

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos