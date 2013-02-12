El Supremo anula el indulto al banquero del Santander concedido por el Gobierno de Zapatero
El Alto Tribunal considera que el Ejecutivo se excedió al pretender que no le afectara la normativa bancaria que le inhabilita.
FACUA.org
España-12/02/2013
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El Tribunal Supremo ha anulado el indulto concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a Alfredo Sáenz, consejero delegado del banco Santander condenado a tres meses y suspensión para el oficio bancario que le impuso