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El Supremo anula un préstamo al 24,6% de interés por considerarlo usura

El alto tribunal recurre a La Ley de Represión de la Usura, aún en vigor, para dar la razón a un consumidor que contrató la financiación con la entidad Sygma Hispania.

FACUA.org / Europa Press
España-01/12/2015
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El Tribunal Supremo ha anulado un crédito bancario otorgado a un consumidor a un interés del 24,6% por considerarlo usura. El alto tribunal ha dado la razón al cliente afectado y ha rechazado la demanda que interpuso en su contra la entidad Sygma Hispania para que le pagase 1

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