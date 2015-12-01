El Supremo anula un préstamo al 24,6% de interés por considerarlo usura
El alto tribunal recurre a La Ley de Represión de la Usura, aún en vigor, para dar la razón a un consumidor que contrató la financiación con la entidad Sygma Hispania.
FACUA.org / Europa Press
España-01/12/2015
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El Supremo indica en su sentencia que "la concesión irresponsable de préstamos al consumo que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico". | Imagen: flickr.com/wka (CC BY 2.0)
El Tribunal Supremo ha anulado un crédito bancario otorgado a un consumidor a un interés del 24,6% por considerarlo usura. El alto tribunal ha dado la razón al cliente afectado y ha rechazado la demanda que interpuso en su contra la entidad Sygma Hispania para que le pagase 1