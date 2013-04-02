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El Supremo condena a Banco Popular a indemnizar a 39 usuarios defraudados por un empleado

El agente financiero consiguió casi medio millón de euros ofreciendo un producto financiero inexistente.

FACUA.org
España-02/04/2013
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El Tribunal Supremo ha declarado al Banco Popular responsable civil subsidiario de la estafa cometida por uno de sus empleados. Ahora, el banco tendrá que indemnizar a 39 perjudicados por la estafa.

El agente financiero, trabajador de esta entidad, se hizo con más de med

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