El Supremo condena a Banco Popular a indemnizar a 39 usuarios defraudados por un empleado
El agente financiero consiguió casi medio millón de euros ofreciendo un producto financiero inexistente.
FACUA.org
España-02/04/2013
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El Tribunal Supremo ha declarado al Banco Popular responsable civil subsidiario de la estafa cometida por uno de sus empleados. Ahora, el banco tendrá que indemnizar a 39 perjudicados por la estafa.
El agente financiero, trabajador de esta entidad, se hizo con más de med