El Supremo condena a Caja Duero por incorporar los datos de un cliente en dos registros de morosos
La sentencia reprueba que el banco utilice el fichero como método de presión para asegurarse el cobro de cantidades que, en este caso, era de dudosa exigencia.
FACUA.org
España-18/04/2013
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La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso y la demanda de un cliente de la anterior Caja Duero, ahora integrante de Banco Ceiss, declarando la existencia de intromisión ilegítima en su derecho al honor como consecuencia de la indebida incorporación de sus da