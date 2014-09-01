El Supremo condena a un fichero de morosos a indemnizar a un abogado que se publicitó en Páginas Amarillas
El demandante no tenía deuda con la web de números de teléfono. Recibirá 5.000 euros después de que la inclusión indebida en este registro le impidiera renovar un contrato de alquiler.
Europa Press
Sevilla-01/09/2014
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El Tribunal Supremo ha condenado a una empresa titular de un fichero de morosos y a la editora de Páginas Amarillas a indemnizar solidariamente con 5.000 euros a un abogado por una intromisión ilegítima en su derecho al honor al hacer constar que tenía una deuda cercan