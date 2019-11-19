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El Supremo confirma la multa de la CNMC a Hercos Parayas por participar en un cártel de concesionarios

Su imputación obedeció a su participación en el cártel en la zona Norte, que comprendería 18 concesionarios ubicados en el País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y la provincia de Soria.

Europa Press
España-19/11/2019
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El Tribunal Supremo ahora, y anteriormente la Audiencia Nacional, han confirmado la multa de 473.361 euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Hercos Parayas en el año 2015 por participar en el cártel de concesionarios del Norte.

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