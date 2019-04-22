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El Supremo confirma una multa a Mediaset por superar los tiempos máximos de emisión de publicidad

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó en 2015 a la compañía con 502.509 euros por ocho infracciones de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

FACUA.org
España-22/04/2019
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El Tribunal Supremo ha confrmado la multa de 502.509 euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en 2015 a Mediaset por superar los tiempos máximos de emisión de publicidad y autopromoción. La compañía de Paolo Va

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