El Supremo confirma una multa de 3 millones impuesta por la CNMC a Telefónica por manipular tarifas
La compañía de telecomunicaciones ha perdido uno de los pulsos que mantiene con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desde hace 8 años. La Audiencia Nacional desestimó su recurso en 2015.
FACUA.org
España-23/03/2018
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El Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de 3 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por llevar a cabo la práctica anticompetitiva de «manipular precios» para estrechar márgenes y expulsar al resto de o