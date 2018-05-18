El Supremo determina que sufrir un siniestro en una tienda a la vuelta del trabajo es accidente laboral
La Sala de lo Social del Alto Tribunal revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que no estimó la denuncia de la empleada, que estuvo de baja por las lesiones padecidas.
FACUA.org
España-18/05/2018
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El Tribunal Supremo (TS) considera como laboral el accidente que una trabajadora sufrió en un autobús de vuelta a casa después de trabajar, aunque antes se habia detenido «menos de una hora» en un centro comercial.
Según recoge