El Supremo rechaza que se incluya a usuarios en ficheros de morosos si discrepan con la supuesta deuda
Considera que se vulneró el derecho al honor de una ex clienta de Vodafone. La empresa de gestión de cobros tendrá que indemnizarla con 10.000 euros.
Europa Press
España-05/04/2018
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El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a la empresa de reclamación de deudas Sierra Capital Management 2012 a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a una mujer cuyos datos incluyó en dos registros de morosos por una deuda de 200 euros que Vodafone le reclamaba en relac