El Supremo reduce al mínimo la sanción de la CNMC a Telefónica por las "averías falsas"
La sanción inicial, de cinco millones de euros, ha sido rebajada a tan solo 50.000 tras una resolución de la Audiencia Nacional confirmada ahora por el Alto Tribunal.
FACUA.org
España-26/11/2019
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El Tribunal Supremo ha confirmado la resolución de la Audiencia Nacional que reducía a 50.000 euros la multa inicial de cinco millones que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia