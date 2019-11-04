El TC anula la plusvalía municipal cuando la cuota a pagar supera la ganancia obtenida
La sentencia será pública en los próximos días y limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación.
Europa Press
España-04/11/2019
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El pleno del Tribunal Constitucional ha declarado nulo el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbano, conocido como plusvalía municipal, cuando la cuota a pagar supera la ganancia obtenida por el contribuyente.
De esta forma, el alto tribuna