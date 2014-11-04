El TC obliga a la administración a poner publicidad institucional en medios en base a su audiencia
El alto tribunal estima otro recurso de amparo de Radio Castellón contra el Ayuntamiento de Burriana por trato discriminatorio a la hora de asignar campañas de anuncios. La emisora denunció su exclusión desde que empezó a informar del caso Fabra.
FACUA.org
España-04/11/2014
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El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo solicitado por Radio Castellón contra el Ayuntamiento de Burriana por considerar que sufrió discriminación en la contratación de publicidad institucional, según informa el diario