El TJUE confirma la multa récord de 1.060 millones de euros contra Intel por abuso de posición dominante
La justicia europea considera que el grupo informático estadounidense realizó fuertes descuentos e incluso pagos a fabricantes de ordenadores para que no usaran los microprocesadores de sus rivales.
FACUA.org
Europa-12/06/2014
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El Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado este jueves la multa récord de 1.060 millones de euros, la más alta de la historia, que la Comisión Europea impuso en 2009 al grupo informático estadounidense Intel por abusar de su posición dom