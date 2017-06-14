El TJUE considera ilegal etiquetar como leche o queso los sucedáneos vegetales a base de soja o tofu
El tribunal recuerda en su sentencia que la normativa europea sobre comercialización y publicidad sólo permiten denominar así al producto de origen animal.
Europa Press
Europa-14/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este miércoles que sólo se puede etiquetar como leche, queso o nata aquellos productos lácteos de origen animal y no sucedáneos puramente vegetales como pueden ser la leche de soja o alimentos a b