El Tribunal de Justicia de la UE dará a conocer la sentencia sobre el IRPH el 3 de marzo
En 2019, el abogado general del TJUE declaró que debía ser sometido a tutela judicial para saber si es abusivo o no, ya que el hecho de ser un índice oficial no lo hace necesariamente transparente.
Europa Press
Internacional-10/02/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Gran sala de vistas del TJUE. | Imagen: Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer el próximo 3 de marzo la sentencia definitiva sobre la litigiosidad que ha rodeado en los últimos años a las hipotecas ligadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH