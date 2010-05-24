El Tribunal Supremo afirma que los foros no son responsables de las opiniones de los usuarios
Una sentencia determina que los propietarios de las 'webs' no tienen por qué conocer todo lo que publiquen terceras personas.
FACUA.org
España-24/05/2010
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La sala civil del Tribunal Supremo ha anulado una sentencia que condenaba a la empresa Ruboskizo SL, propietaria del foro Quejasonline por las opiniones expresadas por los usuarios, según ha informado elmundo.es. Un abogado de la Mutua Madrileña Automovilista demando a