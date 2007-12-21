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El Tribunal Supremo ratifica la multa de un millón de euros a Telefónica por su conflicto con Colt

Desestima el recurso presentado por la operadora española y la Abogacía del Estado.

FACUA.org
España-21/12/2007
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El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que rebajó de 4,5 a 1 millón de euros la multa impuesta por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Telefónica por el conflict

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