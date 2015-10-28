El TS anula un contrato swap del Banco Santander por ofrecer al consumidor información 'incomprensible'
La entidad deberá devolver a su cliente los más de 42.600 euros invertidos en el citado producto en 2008, más los intereses legales correspondientes.
Europa Press
España-28/10/2015
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Banco Santander deberá devolver a un cliente 42.645,91 euros invertidos en un swap contratado en 2008, después de que el Tribunal Supremo haya desestimado los recursos interpuestos por la entidad contra la sentencia de 9 de abril de 2012, dictada por la Audien