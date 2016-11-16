El TS condena a la televisión de Murcia por mostrar la identidad de una víctima de violencia machista
La cadena pública autonómica emitió en un informativo la imagen y el nombre de pila de la mujer al informar sobre el juicio que se celebraba contra su agresor.
FACUA.org
España-16/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a Radiotelevisión de la Región de Murcia a indemnizar con 25.000 euros a una mujer, víctima de violencia de género, por vulnerar su derecho a la intimidad y a la propia imagen, por haber emitido en un informativo un