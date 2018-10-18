El TS rectifica y establece que es el banco y no el cliente quien debe pagar el impuesto de las hipotecas
FACUA valora positivamente el cambio de criterio del Supremo e insta al Gobierno y las comunidades autónomas a que emprendan medidas para supervisar la reacción de la banca.
FACUA.org
España-18/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente el cambio de criterio del Tribunal Supremo (TS) con respecto a quien debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios. Si hasta ahora el alto tribunal mantenía que debía cor