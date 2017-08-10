Más noticiasEl fallo apela al criterio del TC en sentencias recientes

El TSJ de Madrid anula la plusvalía en una venta por considerar arbitraria la aplicación del impuesto

La sentencia considera que no se puede dejar "al arbitrio" del Ayuntamiento determinar el incremento de su valor, lo que debería ser tarea "reservada al legislador y no al aplicador del impuesto".

FACUA.org
Madrid-10/08/2017
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La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la liquidación en concepto de plusvalía en una operación de compra-venta de una propiedad al entender que no se puede dejar «al arbitrio» del e

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