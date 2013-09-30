El TSJA obliga a Endesa a retirar dos antenas de telefonía cercanas a la Plaza de España de Sevilla
El alto tribunal confirma la resolución de la Gerencia de Urbanismo, que ordenó a Sevillana a retirar de su cubierta dos mástiles con varias antenas y radioenlaces en 2007.
FACUA.org
Sevilla-30/09/2013
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado a Endesa a retirar dos antenas de telefonía de su sede central en Sevilla por no disponer de licencia y por su cercanía al centro protegido de la Plaza de España, según publica