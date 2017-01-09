El TSJEx admite a trámite el recurso del PSOE de Almendralejo contra el 'tarifazo' del agua
El Gobierno municipal (PP) pretende subir las tarifas de abastecimiento, saneamiento y limpieza de acometidas (5,2%), y la de depuración de aguas residuales (23%).
FACUA.org
Extremadura-09/01/2017
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La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido el recurso presentado por el PSOE de Almendralejo contra la subida de las tasas del agua en dicha ciudad.
El recurs