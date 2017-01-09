Más noticiasLas alegaciones presentadas por FACUA fueron rechazadas

El TSJEx admite a trámite el recurso del PSOE de Almendralejo contra el 'tarifazo' del agua

El Gobierno municipal (PP) pretende subir las tarifas de abastecimiento, saneamiento y limpieza de acometidas (5,2%), y la de depuración de aguas residuales (23%).

FACUA.org
Extremadura-09/01/2017
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La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido el recurso presentado por el PSOE de Almendralejo contra la subida de las tasas del agua en dicha ciudad.

El recurs

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