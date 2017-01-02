El tuit que Luis Suárez Jordana (Ausbanc) no quiere que veas tras su condena por difamar a Rubén Sánchez
Ha protegido su cuenta para que los tuits donde tiene que reproducir el contenido de la sentencia no puedan ser vistos ni retuiteados por nadie que no esté en su lista de seguidores.
FACUA.org
España-02/01/2017
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Las trampas con la que el director de publicaciones de Ausbanc intenta minimizar la difusión de la sentencia por sus insultos y calumnias contra el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción están teniendo justo el efecto contrario al buscado por el abogado y empresario, que ac