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Encuentran metales pesados, sustancias psicotrópicas y compuestos tóxicos en productos de Herbalife

Es la conclusión de un estudio recogido en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. En 2016, la Comisión Federal de Comercio estadounidense ya advirtió sobre esta multinacional.

FACUA.org
Internacional-06/05/2019
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Algunos de los productos de la multinacional Herbalife estarían contaminados por metales pesados, sustancias psicotrópicas, bacterias patógenas y compuestos tóxicos, que si se tomaran de forma continuada podrían suponer un peligro para la salud de los consumidor

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