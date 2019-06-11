Endesa devuelve 2.000 euros a un socio de FACUA al que facturó por un contador que no era el suyo
Tras cambiarle a la telegestión, la eléctrica le cobró erróneamente otro número de contador durante dos años.
FACUA.org
Sevilla-11/06/2019
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José Juan Vidal de Torres, socio de FACUA Sevilla.
Tras la reclamación de FACUA Sevilla, Endesa se ha visto obligada a devolver 2.000 euros a un usuario de la localidad de Dos Hermanas, cobrados indebidamente tras facturarle el gasto de electricidad de un contador que no era el suyo. El afectado estuvo pagando recibos que no le correspond&