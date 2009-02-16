Endesa está devolviendo menos dinero del debido a parte de los usuarios que reclaman por las irregularidades en las facturas
FACUA lo ha constatado tras la alerta de varios afectados que comprobaron cómo sus devoluciones son inferiores a las que calcula su aplicación 'online'.
FACUA.org
España-16/02/2009
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que Endesa está devolviendo menos dinero del debido a una parte de los usuarios que reclaman por las irregularidades en las facturas.
Tras haber esperado largas colas en sus oficinas de atención al cliente o llamadas teléfo