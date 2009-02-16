Nuestras acciones

Endesa está devolviendo menos dinero del debido a parte de los usuarios que reclaman por las irregularidades en las facturas

FACUA lo ha constatado tras la alerta de varios afectados que comprobaron cómo sus devoluciones son inferiores a las que calcula su aplicación 'online'.

FACUA.org
España-16/02/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción denuncia que Endesa está devolviendo menos dinero del debido a una parte de los usuarios que reclaman por las irregularidades en las facturas.

Tras haber esperado largas colas en sus oficinas de atención al cliente o llamadas teléfo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos