Endesa, obligada a devolver un cargo de 3.000 euros a un socio de FACUA Jaén al que acusó de robar luz
Tras la denuncia de la asociación, la Junta ha resuelto que la empresa no ha acreditado que se produjese manipulación en los equipos de medida ni que el usuario se beneficiase de la anomalía detectada en ellos.
FACUA.org
España-25/03/2019
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Tras la reclamación de FACUA Jaén, Endesa ha sido obligada a devolver 2.996 euros facturados a un usuario al que acusó de haber manipulado el contador de su vivienda para robar luz. Tras la reclamación presentada por el equipo jurídico de la asociación, l